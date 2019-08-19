دراجة هوائية بسرعة 278 كم/ ساعة

حطّم دراج بريطاني الرقم القياسي السابق لسرعة قيادة الدراجة الهوائية، حينما سجّل بدراجته الهوائية سرعة 278 كم/‏‏ساعة، متجاوزاً الرقم المسجّل سابقاً والذي كان 267 كم/‏‏ساعة.

وقاد المهندس المعماري البريطاني، نيل كامبل، دراجته بعد إطلاقها من سيارة «بورشه» لتركها تسير بمفردها على المضمار، ويبلغ سعر دراجة كامبل الهوائية 15 ألف جنيه استرليني (67.12 ألف درهم)، مسجلاً بذلك أعلى سرعة بدراجة هوائية في التاريخ بعد تحطيم الرقم الذي سجله دراج هولندي عام 1995، واستطاع كامبل إنجاز ذلك على مضمار «فينغتون إيرفيلد» شمالي يوركشاير في بريطانيا أول من أمس.

وقامت سيارة «بورشه كاين» السريعة بجر الدراج من هوركسلي في منطقة اسكس لمسافة ميلين، ثم تم إطلاق سراح الدراجة الهوائية من السيارة عن طريق نظام آلي يتحكم فيه كامبل. دبي - البيان

