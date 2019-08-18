صورة طبية.. لوحة فنية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

فازت صورة ملونة مأخوذة لخلايا أوعية دموية بأفضل صورة في المسابقة التي تديرها مؤسسة القلب البريطانية تحت عنوان "تأملات في البحث"، أخيراً.

وذكر موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي. بي.سي" أن الصورة الفائزة وعنوانها "بحر من الخلايا"، هي عبارة عن صورة مأخوذة عن قرب لخلايا عضلة قلب ملساء تبطن الأوعية الدموية لفأر، حيث تضيء الألوان البروتينات المختلفة.

ودرجت المسابقة على اختيار أفضل الصور المتعلقة بالأبحاث في أمراض القلب والدورة الدموية، في مزج بين العلوم والفن.

الفائزة في المسابقة هي الطالبة في جامعة كايمبريدج، ايونا كثبرتسن، التي تعالج أبحاثها حالات مثل تصلب الشرايين، حيث هناك تراكم لمواد دهنية داخل الشرايين مما يزيد خطر السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

وكانت الطالبة ترصد كيف تنمو أنواع نادرة من خلايا العضلات الملساء بسرعة على جدران الشرايين بعد الإصابة، عندما التقطت الصورة الفائزة.

يعلق عضو هيئة التحكيم، ورئيس قسم البرمجة في كينغز كوليدج بلندن، جون اوشيا على المسابقة بالقول: "عبر مهارة العلماء ومخيلتهم، تكشف لنا كل الصور التي أدرجت على القائمة بطرق جديدة مسارات رائعة من الحياة".