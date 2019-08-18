نفوق كبير للسلمون في ألاسكا

المصدر: دبي - البيان

اكتشف فريق من علماء الكائنات البحرية في مهمة استكشافية بولاية ألاسكا الأمريكية، نفوق عدد كبير من أسماك السلمون يبلغ حوالي 850 سمكة في نهر كويوكوك شمالي الولاية خلال الصيف الجاري.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «لو بوان» الفرنسية أمس، يُجمع أعضاء الفريق على أن ارتفاع درجة حرارة الماء في النهر هو السبب الوحيد لنفوق أسماك السلمون بهذا العدد الضخم.

ويعتبر أعضاء الفريق أن هذا العدد من أسماك السلمون النافقة لا يمثل فقط إلا بداية خطر كبير يهدد السلمون في ألاسكا، وأن العدد الفعلي لأسماك السلمون التي نفقت في نهر كويوكوك خلال الصيف الجاري قد يتجاوز العدد المذكور بـ10 أضعاف.