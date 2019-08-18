المركز الأول والجائزة الخاصة للإمارات بمسابقة الروبوت العالمية

المصدر: دبي - البيان

انتزع فريق نادي الإمارات العلمي المركز الأول عالمياً والجائزة الخاصة في مسابقة الروبوت العالمية للناشئين (2019 World Adolescent Robot Contest - WARC)، التي أقيمت في الفترة ما بين 12 و16 أغسطس الجاري، بمدينة تشونغ تشينغ في جمهورية الصين الشعبية، التي بدورها احتضنت 113 فريقاً يمثلون 30 دولة مختلفة حول العالم للتنافس في 3 مسابقات «روبوت» مختلفة وهي (WRO) و(VEX IQ) و(MakeX).

وشارك في فريق نادي الإمارات العلمي كل من سلطان الزرعوني (11 عاماً) واليازية محمد المنصوري (12 عاماً) ومهرة ماهر شرفيان (13 عاماً) وبقيادة المدربة أميرة مهدي للتنافس في فئة (VEX IQ)، حيث حصل الفريق المركز الأول بالمشاركة مع الفريق الصيني بمجموع 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن المركز الثاني. كما حصل فريق الإمارات على الجائزة الخاصة في أفضل صناعة «روبوت».

وتعتبر البطولة العالمية للروبوت مهرجاناً كبيراً للشباب في جميع أنحاء العالم لعرض مواهبهم ومهاراتهم في تصميم وبناء الروبوتات، وذلك بالجمع بين هؤلاء المهندسين وخبراء التكنولوجيا في المستقبل في مسابقات جذابة وتعاونية، وكذلك الرغبة في إشعال شغفهم بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين هؤلاء الشباب، وإلهامهم لتعلم مهارات يحتاجون إليها لمواجهة تحديات جديدة مستقبلاً.

وأطلقت الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا النسخة الأولى من مسابقة «الروبوت» العالمية عام 2015، وتعد أكبر مسابقة «روبوت» لطلاب ما قبل الجامعة، مع أكثر من 400 طالب ومدرب من أكثر من 20 دولة ومنطقة يتنافسون في المسابقة.