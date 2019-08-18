تصميم مبتكر لحضانات الأطفال بسنغافورة

المصدر: دبي - سيد صالح

نشرت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أمس، تقريراً عن دار حضانة للأطفال في عمر السادسة فأقل في سنغافورة مصممة على شكل طبق طائر.

وأفادت «لو فيغارو» بأن التصميم المبتكر يهدف لبث روح الاكتشاف لدى الأطفال منذ سن الحضانة، وتثقيفهم عن الفضاء وعلوم الفلك.

وذكرت الصحيفة أن دار الحضانة تشمل فصولاً مبتكرة في تصاميمها أيضاً إلى جانب استوديو لعرض أفلام فيديو عن الفضاء في طرح مبسط يتناسب مع عقول أطفال مرحلة الحضانة.

وأضافت أن افتتاح الحضانة جرى في مايو الماضي، وأن إنشاءها يأتي في إطار برنامج لإنشاء شبكة من المدارس الخاصة المبتكرة في تصاميمها.