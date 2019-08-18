تقفز بالمظلة بعمر 103 أعوام!

المصدر: سياتل - يو بي أيه

أصبحت كاثرين هودجز 103 أعوام من مدينة سياتل الأمريكية أكبر سيدة في العالم تقفز بالمظلة مع شريك.

رُبطت كاثرين في مدرب القفز بالمظلات، قبل أن تقفز من طائرة على ارتفاع حوالي 3300 متر فوق مقاطعة سنوهوميش بولاية واشنطن مع ابنها وارين هيدجز، وبعض أفراد عائلتها.

وتعليقاً على مغامرتها، قالت كاثرين: «إنه أمر ممتع، فلماذا لا نحظى ببعض المرح هيا بنا، لقد كان أمراً مربكاً، فلم أعرف ماذا أقول، وكنت متوترة للغاية».

وقال مسؤولو القفز بالمظلات في مقاطعة سنوهوميش الأمريكية، إن الرقم القياسي الحالي في موسوعة غينيس، هو 100 عام، بينما أشار تقرير إخباري من أستراليا إلى أن سيدة تبلغ من العمر 102 عاماً، قفزت بالمظلة في العام الماضي، مما ترك الطريق ممهداً لتحطيم كاثرين الرقم القياسي.