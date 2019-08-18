أسباب وراثية للطلاق!

المصدر: دبي - البيان

أفاد موقع «بوليتيك إكسبرت» بأن علماء نفس كشفوا عن أكثر الأسباب شيوعاً للطلاق، حيث حدد علماء من جامعة ولاية أوهايو عاملاً وراثياً يجبر الأشخاص على الطلاق.

واتضح أن العامل الوراثي هو السبب الرئيس لحالات الطلاق، حيث في حال معاناة والدي الشخص من الاكتئاب ومشاكل عقلية أخرى، فإن ذلك يؤثر على الطفل أيضاً.

وأشار العلماء إلى أن هذا الطفل يعتمد على آراء الآخرين، ومن الصعب جداً أن يتغلب على مشاعره، ومن العوامل الأخرى هي عدد مرات زواج الوالدين بعد الطلاق.

ويقوم الطفل، عند البلوغ، بنسخ سلوك والديه دون وعي. وفي الوقت نفسه، فإن ذلك لا يعني أنه سيتم الطلاق بالمطلق على نهج الأبوين، وفقاً لموقع «بوليتيك إكسبرت».