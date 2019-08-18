دمى تتسبب بفوضى في شوارع أمريكا

المصدر: دبي - البيان

تسببت دمى مزيفة ومخيفة تشبه الأطفال، بإحدى مدن ولاية ميسوري الأمريكية، في حالة من الفوضى بعد أن انتشرت في الشوارع، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى التحقيق في الأمر، بحسب ما ذكر موقع «سي إن إن عربية».

الدمى انتشرت عند تقاطعات الشوارع ومكبات النفايات، بعضها دون وجه، وبعضها الآخر مقطوع الرأس، غير أنها جميعها كانت مخيفة، لا سيما مع انتشارها الملحوظ.

وتعتقد السلطات المحلية، أن الأمر من المحتمل أن يكون مزحة ثقيلة الظل، لكن رغم ذلك عبر ممثلو السلطات المحلية عن توجسهم من هذه الواقعة الغريبة، لاسيما وأن الدمى التي تبدو من بعيد في هيئة أطفال صغار تخدع الناظرين الذين يهرعون إلى هذه الدمى بغرض أبعادها عن حركة السير، وترى السلطات أن الأمر حينما يصل إلى حد الخداع فإنه يمثل خطراً يهدد حياة السكان الآمنين.