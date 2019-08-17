4 توائم يثيرون دهشة أسرة نيوزيلندية

المصدر: دبي - سيد صالح

قد يلتمس الإنسان نعمةً ما من ربه، فيرزقه الله إياها على نحو يفوق ما طلبه. هذا ما حدث مع الزوجين النيوزيلنديين جوش ووكر، وكيندال، وكليهما يبلغ من العمر 28 عاماً.

جوش وكيندال، شأنهما شأن أي زوجين، أرادا أن يرزقهما الله بالأطفال، وأنجبا الطفل بروكلين (4 أعوام)، ثم حملت كيندال مجدداً العام الماضي، وكانت المفاجأة أنها حامل في 4 توائم جميعهم ذكور!

وبحسب تحقيق خاص نشرته أمس صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن أسرة ووكر، صارت الأسرة الآن لديها 5 أولاد، هم: بروكلين وأشقاؤه التوائم الأربعة: كوين، إندي، هدسون، ومولي، ويبلغون من العمر الآن عاماً واحداً.

كان حمل كيندال في بروكلين منذ 4 أعوام، ثم في التوائم الأربعة العام الماضي مثار دهشة حقيقية للأسرة، خاصة أن الحملين كانا طبيعيين، رغم أن كيندال أصيبت في فترة مراهقتها بمتلازمة المِبيَض متعدد الكيسات، وهو اضطراب هورموني يصيب السيدات في فترة الحمل ويزيد احتمالات العقم لديهن.

وما يعزز الدهشة أن التوائم الأربعة ولدوا قبل موعد ولادتهم الطبيعي بــ 3 أشهر كاملة، أي أن حمل والدتهم فيهم استمر 6 أشهر فقط. وعلى الرغم من ذلك، فإن نموهم جميعاً يجري على نحو طبيعي.