الإنسان لا يزور المريخ مرتين

المصدر: دبي - البيان

قال رئيس قسم الأمن الإشعاعي في المعهد الروسي لدراسات الطب والأحياء، فياتشيسلاف شورشاكوف، إن رواد الفضاء سيتلقون خلال رحلتهم إلى المريخ الحد الأقصى المسموح به من الإشعاع الفضائي.

وأضاف -حسب موقع روسيا اليوم- أن تلك الجرعة الإشعاعية تقدر بألف ميليزيفرت (وحدة قياس الإشعاع)، ما يعادل الحد الأقصى من الإشعاع الذي يمكن أن يتعرض له رائد الفضاء طيلة حياته، لذلك فإنه لا يمكن أن يقوم برحلة أخرى إلى المريخ ذهاباً وإياباً دون أن يتعرض لخطر الموت. وفيما يتعلق بالإنسان العادي فإنه يتلقى زهاء ميليزيفرت واحد سنوياً.