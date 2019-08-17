أطراف اصطناعية بتكلفة منخفضة

المصدر: دبي - البيان

طور المخترع البريطاني إد بينينغتون ريدج طرفاً اصطناعياً عالي التقنية وبكلفة ميسورة تقدر بأقل من 100 يورو، وهو مصمم لمبتوري الأطراف في البلدان النامية، ممن فقدوا أطرافهم خلال النزاعات.

وبحسب مواقع إخبارية فإن المشكلات التي تصادف المصابين في تلك المناطق من جهة حصولهم على أطراف اصطناعية تخولهم العيش هي (التكلفة التي تصل إلى 1700 يورو) فضلاً عن متانة الأطراف الاصطناعية كون بعضها لا يستطيع تحمل الظروف البيئية كالتضاريس الريفية أو المناخ المداري.

وتمت صناعة الأطراف الجديدة بمواد رخيصة قادرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، كما يجمع الطرف بين القدم المرنة والكاحل المتحرك، وهو قيد التجربة بحيث تخضع لإجراءات إضافية تتعلق بالتجربة والخطأ.