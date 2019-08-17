المضادات الحيوية تهدد الأطفال

المصدر: دبي - نهى حوّا

أفادت دراسة بريطانية حديثة أعدها باحثون في جامعة أكسفورد، أن إعطاء المضادات الحيوية للأطفال بسبب السعال أو نزلات البرد، يزيد من فرص إصابتهم بالأمراض في المستقبل.

ووفقاً لموقع «أم إس إن»، أظهر الباحثون أن الأطفال قبل سن المدرسة ممن تلقوا وصفتين أو أكثر من المضادات الحيوية بسبب السعال أو نزلات البرد أو التهاب الحلق كانوا أكثر عرضة بنسبة 30% لدخول المستشفى أو زيارة الطبيب خلال العام المقبل، ذلك أن المضادات تقتل البكتيريا المفيدة التي تساعد الأطفال الصغار على محاربة مسببات الأمراض والالتهابات الأخرى، كما أن تناولها يزيد من عدد البكتيريا المقاومة للعقاقير التي يحملها الطفل، وهذا يعني أن الجرعات المستقبلية من الدواء قد لا تنفع.

استندت الدراسة في استنتاجاتها إلى بيانات عن 250 ألف طفل ما بين الواحدة والخامسة مشمولين ضمن هيئات خدمات الصحة الوطنية.

وأفاد البحث أن العديد من وصفات المضادات الحيوية للأطفال دون سن الخامسة ليست ضرورية وغالباً ما يتم وصفها لعدوى فيروسية.