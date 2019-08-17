الثوم تحت الوسادة مفيد صحياً

المصدر: دبي - البيان

منذ القدم كان الإنسان يضع فصاً من الثوم تحت وسادته عند النوم ليلاً، لأنه يشكل حلاً لمشكلات صحية عديدة، ولا يزال الطب الشعبي ينصح بذات الشيء في أيامنا.

وكما ذكر موقع روسيا اليوم، فإن الثوم يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب، إضافة إلى البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم.

كما يحتوي على مادة «أليسين» التي تتبخر، وتكافح المكروبات والعدوى ليلاً. علاوة على هذا تساعد هذه المادة على إخراج المخاط من الجيوب الأنفية، وهذا مفيد للمصابين بالرشح.، لأنها تساعد على فتح الممرات التنفسية في الأنف، وتمنع انسداد الأوعية الدموية بلويحات الكوليسترول تدريجيا. وأهم شيء في الثوم، أن له تأثيرا مهدئا للجهاز العصبي ويساعد على النوم العميق.