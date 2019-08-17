5 خرافات عن البشرة

المصدر: دبي - البيان

يعد الحفاظ على بشرة نضرة ومتألقة أمراً مهماً للجميع، وتنتشر الكثير من النصائح حول هذا الموضوع، لكن الكثير من هذه النصائح، وحسب موقع سي ان ان، هدفها تجاري وتعد من الخرافات التي قد تضر بالبشرة بدلاً من أن تنفعها.

وأولى الخرافات شرب لترين من الماء يومياً، وثانياً أن الشوكولاته تتسبب بظهور حب الشباب، ثالثاً أن مسحوق الغسيل يتسبب بالتهابات جلدية مثل الأكزيما، الخرافة الرابعة أن البقع البيضاء على الأظافر تعد مؤشراً على نقص الكالسيوم، وأخيراً أن أشعة الشمس مفيدة للبشرة، والحقيقة أن الشمس تُصدر أشعات مختلفة ولا تعد جميعها مفيدة، فقد يضر بعضها البشرة ويتسبب بسرطان الجلد.