نوارس تجبر طائرة على الهبوط في حقل ذرة قرب موسكو

المصدر: موسكو - رويترز

اعتبر الروس نجاح طائرة ركاب مدنية تحمل 233 مسافرا في الهبوط اضطراريا في حقل ذرة على أطراف موسكو بمثابة معجزة وذلك بعدما اصطدمت بسرب من طيور النورس عقب إقلاعها بوقت قصير، مما أدى لتعطل محركيها.

وقالت وزارة الصحة إن 23 شخصا تعرضوا لإصابات لكن لم يمت أحد. وذكر التلفزيون الحكومي أن مناورة الهبوط وصفت «بمعجزة فوق رامنسك» في إشارة إلى المنطقة التي هبطت بها الطائرة في موسكو على بعد أكثر من كيلومتر من مطار جوكوفسكي الدولي.

وأشادت صحيفة كومسومولسكايا برافدا بقائد الطائرة دامير يوسوبوف ووصفته بالبطل قائلة إنه أنقذ حياة 233 شخصا «بعدما هبط بالطائرة دون إطارات الهبوط وبمحرك معطوب داخل حقل ذرة».