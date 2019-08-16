التحكم بضغط الدم يقي من «الزهايمر»

المصدر: دبي - البيان

أكدت دراسة حديثة نشرت في الجمعية الطبية الأمريكية، أن التحكم الشديد في ضغط الدم قد يكون حاسماً في الوقاية من «الزهايمر»، تأكيداً لما نشرته دراسة سابقة لجامعة «ويك فورست» يناير الماضي.

ووفقاً لموقع «إم إس إن»، أظهرت الدراسة التي أعدها فريق من الجامعة نفسها أن التحكم بضغط الدم أكثر فعالية بنسبة 57% في إبطاء تراكم ضرر آفة المادة البيضاء بالدماغ، من علاجات أخرى معروفة لارتفاع ضغط الدم، حيث بينت مسوحات الرنين المغناطيسي لأدمغة مئات البالغين خضعوا للرقابة لـ4 أعوام، أن معدل زيادة آفة المادة البيضاء كان 0.92 سنتيمتراً مكعباً لمن تلقى علاجاً شديداً لخفض ضغط الدم الانقباضي دون 120 ملم زئبق، مقابل 1.45 سنتيمتر مكعب لمن اعتمد العلاج المعتمد بخفض ضغط الدم لدون 140 ملم زئبق.