طالبة بريطانية تجمع الجمال والتفوق الدراسي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

استطاعت البريطانية بالوما شيميراني أن تجمع بين التفوق الدراسي والجمال، حيث حصلت على أعلى الدرجات في المواد الدراسية التي أمّنت لها مقعداً في جامعة «كامبريدج»، وفازت بلقب ملكة جمال المراهقات عن مدينة برايتون.

كأول طالبة تشارك بمسابقة لملكة جمال بريطانيا. وشعرت بالولما بالفرحة الغامرة عندما عرفت درجاتها النهائية، وقالت في مقابلة مع صحيفة «ذا ميرور»، إنها تأمل في الدراسة في جامعة «كامبريدج» للاستزادة من اللغتين الإسبانية والبرتغالية، غير أن لديها أعمالاً تقضيها قبل ذلك.

وقالت بالوما إن النساء لا يجب أن ينظر إليهن لجمالهن الخارجي فقط، بل عليهن إثبات أنهن يتمتعن بقدر عالٍ من الذكاء أيضاً.