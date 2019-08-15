أشباه مؤلفين لسرد الكتب المسموعة

المصدر: دبي - نهى حوّا

استخدمت شركة البحث الصينية «سوغو»، مع زيادة الإقبال على الكتب المسموعة في الصين، الذكاء الاصطناعي لابتداع أشباه رقميين لمؤلفين صينيين، تقوم بسرد روايات مشهورة، بأصواتهم.

ووفقاً لموقع «إنغ غادجيت»، فإن الشركة على غرار مقدمة الأخبار التي ابتدعتها سابقاً، والمستخدمة من قبل وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية، أوجدت ما يجسد 2 من المؤلفين الصينيين لسرد الكتب المسموعة في تسجيلات فيديو.

وفقاً لـ«بي بي سي»، استخدمت الشركة تقنية تحويل النص المكتوب إلى مسموع، مع قصاصات فيديو، لتجسيد شبيهين للمؤلفين يوي غوان وبو شين تيان.