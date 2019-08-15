حديث الروح

قالوا وقد أَكْثَرُوا في حبِّهِ عَذَلي

لو لم تَهِمْ بمذَالِ القدْرِ مبتذَلِ

فقلتُ لو أَنَّ أمَرِي في الصبابةِ لي

لاخْتَرْتُ ذاكَ، ولكنْ ليسَ ذلك لي

علقتُهُ حببيَّ الثغرِ عاطرَهُ

ألمَى المقبَّلِ أحوى ساحرَ المقلِ

إِذا تأَمَّلْتَهُ أَعْطاكَ مُلْتَفِتاً

ما شئتَ من لحظاتِ الشادنِ الغزلِ

غُزَيِّلٌ لم تَزَلْ في الغَزْلِ جائلةً

بنانهُ جوَلانَ الفكرِ في الغزَلِ

جذلانُ تلعبُ بالمحواكِ أنملُهُ

على السدى لعبَ الأيامِ بالدُّوَلِ

ما إِنْ يَني تَعِبَ الأَطرافِ مُشْتَغِلاً

أَفْدِيهِ مِنْ تَعِبِ الأطرافِ مُشْتَغِلِ

الرصافي البلنسي

شاعر أندلسي | (توفي 1177م)