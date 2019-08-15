دراسة: مشاهدة كرة القدم صحية للقلب

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة أجرتها جامعة «ليدز» شملت 25 مشجعاً، أن مشاهدة كرة القدم تسهم في خفض ضغط الدم وتحسين المزاج.

وحسب «ديلي ميل»، قام الباحثون بدراسة حالات لمشجعي نادي «ليدز يونايتد»، تتراوح أعمارهم بين 20 و62 عاماً، خلال 3 مباريات في بطولة الموسم الماضي. وسُجل معدل ضربات القلب قبل وبعد كل مباراة، وكذلك خلال الاستراحة بين الشوطين.

ووجدوا أن معدلات دقات القلب لدى المشجعين زادت بنحو 64%، وبلغت ذروتها عند 130 نبضة في الدقيقة، حيث يتراوح معدل ضربات القلب «الطبيعي» بين 60 و100 نبضة في الدقيقة. ويعادل هذا الأمر السير السريع 90 دقيقة. فيما يؤدّي الفوز إلى خفض ضغط الدم لدى المشجعين، فإن الخسارة رفعت ضغط الدم لدى بعض المشجعين.