برلين تستعد لأول مولود «باندا»

المصدر: برلين - د ب أ

رجحت حديقة الحيوانات بالعاصمة الألمانية برلين أمس، أن الباندا العملاقة «مينغ مينغ» قد تلد نهاية أغسطس الجاري أو أوائل سبتمر المقبل، وفقاً لفحص خضعت له، وصفته الحديقة بـ«الواعد».

وقال توماس هيلدبرانت من معهد لايبنتس لبحوث الحيوان والحياة البرية: «حتى لو كان هناك حالات حمل زائفة لدى الباندا، فنحن متأكدون بنسبة 85% من حمل «مينغ مينغ»». وأجرى المعهد اختبارات الموجات فوق الصوتية وفحص مستويات الهرمون للباندا، وستكون هذه الولادة الأولى من نوعها في برلين.

وتعيش «مينغ مينغ» (6 أعوام)، وشريكها جياو تشينغ (9 أعوام)، في الحديقة منذ صيف 2017.