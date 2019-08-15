شاهد.. تريد أن تكون ساقي زوجها!

المصدر: البيان الالكتروني

ليست قصة، بل حقيقة ميدانها جيزهو الصينية، ويتم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إنها زوجة محبة، وصديقة ورفيقة لبعلها في كل مكان وزمان.

الزوجة التي تريد أن تكون ساقي زوجها، بل هي كذلك، نعم هي ساقاه اللتان يتحرك بهما، وهي لا تمانع في أن تكون كذلك طوال حياتهما مع بعض، فوالد ابنيها الاثنين الذي تزوجها العام 2017، من دون ساقين، بل وصل بها الحال إلى حمله على ظهرها حين يتعب من المشي على يديه، بحسب (China Xinhua News).