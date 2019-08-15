السعودية .. توضيح حقيقة الفتاة المعلقة بتلفريك الطائف

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة معلقة في الهواء في محافظة الطائف بعد توقف التليفريك التي كانت تستقله <

وفي إشارة إلى ماحدث وتوقف مغامرة الطيران المعلق "بساط الريح" في محافظة الطائف بإحدى المستخدمات، أوضحت الشركة المشغلة أن الحركة داخل المسار المعلق تعتمد على الدفع الذاتي من نقطة مرتفعة إلى نقطة أقل ارتفاعاً على عدة مراحل، ويكون فيها المستخدم موثقاً بأحزمة آمنة ومستلزمات أمان مرتبطة بكيبل المسار المعلق.

وأوضحت بحسب صحيفة " الرياض " أن سرعة الدفع تتأثر بوزن المستخدم واتجاه الرياح خاصة المرحلة الثالثة التي تعتبر الأطول مسافة والأقل انحدارا، مبينة أن الرياح قد تتسبب في تخفيف سرعة الدفع أو توقفها أثناء الرحلة.

وأكدت أن توقف الحركة أثناء تحرك تلفريك الطائف لا يشكل خطورة على الشخص المستخدم ولا يعتبر حالة طارئة، مشيرة إلى أن درجة الأمان عالية جداً والتوقف محتمل، وأن مغامرة بساط الريح هي في الأساس مغامرة إثارة والتوقف أحيانًا يكون جزء من الإثارة، مضيفة أن التعامل مع حالة التوقف يتم بسحب الحركة من قبل المشرف على تشغيل المنصة.

وأعربت الشركة عن اعتذارها عما أحدثته الحالة من تداعيات نتيجة عدم معرفة آلية التشغيل من قبل بعض المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي، وشددت على حرص إدارة موسم الطائف على سلامة الزوار.