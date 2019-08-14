"خليفة سات" يلتقط صورة فضائية للحرم المكي الشريف

المصدر: البيان الإلكتروني

التقط القمر الاصطناعي «خليفة سات»، ظهيرة أول أيام عيد الأضحى، صورة من الفضاء واضحة وعالية الدقة، للحرم المكي الشريف، في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال موسم الحج لعام 1440 هجري الموافق 2019 ميلادي.

ويمتلك القمر الاصطناعي «خليفة سات»، خمس براءات اختراع وتم تصنيعه بالكامل في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء على أيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100%؛ حيث يعد أكثر الأقمار الاصطناعية تطوراً في فئته على مستوى العالم، وهو مخصص لأغراض مراقبة ورصد الأرض، ويوفر خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، وتستخدم صوره في مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني، كما يساهم في رصد التغيرات البيئية ودعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة.