نصب لقدامى المحاربين تحت الماء بأمريكا

المصدر: دبي - البيان

افتتح في الولايات المتحدة أول نصب تذكاري تحت الماء لقدامى المحاربين في فلوريدا، ولا يمكن زيارته أو رؤيته دون الغوص في أعماق المياه. ويقع النصب التذكاري، الذي أطلق عليه اسم (Circle of Heroes)، على بعد 16 كيلومتراً من شاطئ «كليرووتر» في الولاية.

ويضم حالياً 12 تمثالاً من الخرسانة بالحجم الطبيعي، يبلغ طول الواحد منها 6 أقدام، ويجسد كل منها جندياً أمريكياً. وفي الوسط من النصب التذكاري يوجد كتلة خرسانية مضلعة بـ5 أوجه، يحمل كل منها شعاراً من شعارات القوات المسلحة الأمريكية.

فيما أمل مبدعو النصب الفريد جمع ما يكفي من الأموال؛ لإضافة 12 تمثالاً آخر إلى تحفتهم.