البطريق يستوطن قلب نيوزيلندا

المصدر: ولنغتون - د ب ا

بعد أن كانت أصغر طيور البطريق حجماً في العالم من المشاهد النادرة في العاصمة النيوزيلندية ولنغتون، أخذت أعدادها تتزايد في وسط المدينة بشكل لا يبدو أنه سينحسر مستقبلاً. وقال برنت تاندي من إدارة الحفاظ على الحياة البرية في نيوزيلندا، إنه «قد تكون هذه الطيور جاءت إلى المدينة في وقت سابق لتتكاثر، في موقع غير مرصود ولم يتم ملاحظتها في ذلك الحين».

وبرغم أن ولنغتون تعد مكاناً خطيراً بالنسبة لهذه الطيور البحرية غير القادرة على الطيران، فإن زيادة أعدادها تعد من الأنباء السارة بالنسبة للحفاظ على الحياة البرية.