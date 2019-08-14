20 ألف فيل أفريقي تتعرض للقتل سنوياً

المصدر: إعداد: سيد صالح

باتت الأفيال الأفريقية مهددة بخطر الانقراض على نحو أسرع كثيراً عن ذي قبل في ظل ازدهار عملية قتلها بغرض استخدام أنيابها في تجارة العاج غير المشروعة.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن «الصندوق العالمي للحياة البرية»، المعنيّ بالحفاظ على البيئة الطبيعية العالمية بكافة مكوناتها من حياة حيوانية ونباتية، وحمايتها من خطر الانقراض، فإن تجارة العاج تودي بحياة ما يقرب من 20 ألف فيل أفريقي سنوياً، أي أن حوالي 55 فيلاً أفريقياً تتعرض للقتل يومياً.

معدل

ووفقاً لصحيفة «إيكونومست» البريطانية التي نشرت البيانات، فإذا ظل قتل الأفيال الأفريقية يمضي على هذا المنوال وبنفس المعدل، وهو الأمر الأرجح في ظل غياب جهود حقيقية لمنع قتلها، فستنقرض هذه الأفيال تماماً بنهاية العقد المقبل.

وأفادت البيانات نفسها بأن التجارة غير المشروعة في الحياة البرية عموماً (بما في ذلك تجارة العاج)، باتت الجريمة المنظمة الرابعة عالمياً من حيث حجمها المالي، حيث تبلغ قيمتها سنوياً نحو 18 مليار دولار، كما تسببت تجارة العاج في قتل 90% من الأفيال الأفريقية على مدار القرن الماضي.

ويؤكد مدير ممارسات الحياة البرية لدى «الصندوق العالمي للحياة البرية»، مارسدن موماني، أن الأفيال تضطلع بدور حيوي في استقرار النظام البيئي وحماية التنوع الحيوي. وأضاف: «تسهم الأفيال في الحفاظ على النظام البيئي للغابات وحشائش «السافانا» والإبقاء عليها للحيوانات الأخرى. وعليه، فإن انقراضها سيؤدي إلى مشاكل بيئية جسيمة».