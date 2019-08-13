«غاز الضحك» محظور في هولندا

المصدر: أمستردام - دب أ

تدرس السلطات في هولندا فرض حظر على مبيعات أكسيد «النيتروز»، المعروف باسم «غاز الضحك»، وسط تزايد أعداد الأشخاص الذين يستهلكونه في هولندا كمخدر في الحفلات. ودعت عدة مدن، بينها أمستردام وأوترخت، إلى حظر بيع خراطيش أكسيد «النيتروز»، بسبب مخاطرها على الصحة والمشكلات المتزايدة في مناطق الترفيه الشعبية.

ويمكن استنشاق «غاز الضحك» من ماكينات رسم الكريمة أو البالونات، ويسبب استهلاكه الثمالة لفترة قصيرة، وقالت سلطات لاهاي إن وزارة الصحة كانت أيضاً تدرس المسألة. وكشف تقرير عن المركز الوطني لمعلومات التسمم في أوتريخت عن ارتفاع عدد حالات التسمم بأكسيد النيتروز في هولندا بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة.