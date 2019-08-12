شاهد.. سعادة الكنغر بهطول الثلوج في أستراليا

المصدر: البيان الالكتروني



أرسلت الشرطة الأسترالية قوات الطوارئ إلى السكان العالقين وسط الجليد بغرب سيدني، وفقاً لما نشره موقع (أحوال أستراليا) نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأغرقت الثلوج الطريق السريع الغربي المؤدي إلى الجبل الأزرق في أستراليا.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من موجة طقس قاسية ضربت البلاد مؤخراً، ومن المتوقع أن تضرب الثلوج نيو ساوث ويلز بسرعة رياح تصل إلى 90 ميلا في الساعة كما سيستمر الجليد في التساقط حتى نهاية الأسبوع.

في غضون، ذلك نشرت قناة (ABC News) فيديو لمشهد مذهل التقطه سائق سيارة، لمجموعة من الكناغر تلهو وتمرح بالثلوج التي غطت كورورايلا الريفية في أستراليا.