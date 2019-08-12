شركة اتصالات تقدم هدية ثمينة لمشتركيها

المصدر: وكالات

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة Reliance Industries الهندية، أن شركته ستطرح عرضا مميزا لخدمة الإنترنت، حيث سيحصل العملاء الذي يشتركون في الخدمة على تلفزيون من طراز LED مجانا.

خدمة الإنترنت الجديدة والتي تحمل اسم Jio Fiber، ستأتي بعرض ترحيبي للأشخاص الراغبين بشرائه، ويتمثل بالحصول على تلفزيون من طراز LED مجانا.

وقال موكيش إمباني، أغنى رجل في الهند، خلال اجتماع شركة Reliance Industries السنوي الـ42: "تتجلى تجربة خدمات إنترنت Jio Fibre، وجهاز الاستقبال من طراز Jio، حين يصحبها تلفزيون LED. لذا، فإن عملاء Jio Fibre الذين اختاروا خططنا السنوية، والتي نسميها خطط Jio Forever سيحصلون على تلفزيون HD أو 4K LED، وجهاز استقبال من طراز 4K مجانا تماما".

يذكر بأن العرض المجاني من الشركة ليس الأول، فقد سبق وأن طرحت عرضا مجانيا في عام 2002، تمثل بخدمة هاتفية تعمل بتقنية الوصول المتعدد بتقسيم الترميز (CDMA).

بموجب عرض Dhirubhai Ambani Pioneer كان المشتركون يحصلون على هواتف محمولة مجانية.