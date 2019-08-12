«تيسلا» ذاتية القيادة تتسبّب بحادث جديد

المصدر: موسكو- البيان

أصيب 3 أشخاص جرّاء اندلاع حريق داخل سيارة «تيسلا»، بعد اصطدامها بشاحنة في موسكو، بحسب ما ذكرت شرطة المرور الروسية.

وأشار المكتب الإعلامي للشرطة إلى أن جميع المصابين هم ركاب «تيسلا»، فيما أفادت قناة «رين تي في» الروسية بأن الحادث المروري وقع جرّاء خطأ ارتكبه نظام السائق الآلي في «تيسلا»، الذي فشل في رصد سيارة أخرى تعطلت فوقع الحادث.

وذكرت القناة أن المصابين جرّاء الحادث رجل أعمال وطفلاه، مؤكدةً أن الرجل لا يزال في قسم العناية المركزة بحالة خطرة، فيما تعرض الطفلان لإصابات في الدماغ. ونشرت في شبكة الإنترنت فيديوهات من موقع الحادث والحريق الذي التهم «تيسلا».

وسبق أن تعرضت الشركة لانتقادات شديدة وتساؤلات عن مدى فعالية هذا النظام الإلكتروني، إثر حادث آخر أودى بروح أحد هواة منتجاتها، جوشوا براون، في الولايات المتحدة في العام 2016.