ثياب مبتكرة تتحكم بالأجهزة الإلكترونية

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

ابتكر فريق من الباحثين بجامعة «باردو» في الولايات المتحدة، نوعية جديدة من الثياب تتيح لمن يرتديها إمكانية التحكم في الأجهزة الإلكترونية المختلفة.

ونقل موقع «فيز دوت أورغ»، المتخصص في مجال التكنولوجيا، عن الباحث رمسيس مارتينيز قوله: «هذه المرة الأولى التي يتم فيها التوصل إلى تقنية تحول الملابس إلى وحدة تحكم ذكية».

وأكد مارتينيز، أن الملابس الذكية الجديدة يمكنها أن تقي من يرتديها من الأمطار والبقع، وكذلك من البكتيريا الموجودة في البيئة المحيطة، كما أنها تجمع الطاقة ذاتياً من المصادر المحيطة بها، بل ومن الممكن تنظيفها بالغسالات التقليدية.