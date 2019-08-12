جهاز ثوري يحدّ من وفاة الأجنّة

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

طوّر فريق من الباحثين بمعهد «ستيفنز» للتكنولوجيا في الولايات المتحدة جهازاً إلكترونياً يسمح للحوامل بمتابعة نبض الأجنة بشكل دائم.

ويستخدم الجهاز الجديد نفس تقنيات الاستشعار التي تعتمد عليها الأجهزة المحمولة، ويمكنه أن يسجل ذبذبات نبض الجنين داخل بطن الأم، كما يمكنه رصد تحركات الجنين داخل الرحم.

ويقول أطباء، إنه يمكن للجهاز الجديد أن يقلل حالات وفاة الأجنة قبل الولادة بواقع 2.6 مليون حالة على مستوى العالم.

ونقل موقع «فيز دوت أورغ» المتخصص في مجال التكنولوجيا عن الباحث نيجار تافاسوليان، من معهد ستيفنز للتكنولوجيا، القول: إن «الجهاز الجديد يمكنه أن يساعد الأم الحامل على معرفة ما إذا كان جنينها في خطر أو ما إذا كانت بحاجة للذهاب إلى الطبيب».