لقطات نادرة لانفجار نيزك على «المشتري»

المصدر: دبي - البيان

التقط إيثان تشابيل، المصور الفلكي في تكساس، مشهداً مذهلاً أثناء تصوير كوكب المشتري يكشف ظهور وميض غامض قد يكون ناجماً عن انفجار نيزك على سطح العملاق الغازي.

وقال الفلكي جونتي هورنر إنه «لم ير شيئاً كهذا من قبل»، واصفاً الوميض الضوئي بأنه «مذهل للغاية».

ويبدو أن الضوء الغامض قد ظهر نتيجة انفجار نيزك أثناء دخوله الغلاف الجوي للمشتري.

ووجدت دراسة أجريت عام 1988، أن معدل التأثيرات الفلكية على المشتري يتراوح من 2000 إلى 8000 ضعف معدل التأثيرات على الأرض. ويمكن أن يترك هذا الحدث النادر «أثراً»، يمكن رصده بواسطة المسبار «جونو»، أو معدات أخرى.