أغنى عائلة في العالم تربح رقماً مخيفاً كل دقيقة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ"، عن مقدار الربح الذي تحققه عائلة "والتون" الأمريكية، والتي تعد أغنى أسرة في العالم.

ويضاف إلى ثروة العائلة التي تمتلك سلسلة متاجر "وولمارت" ما يصل إلى 70 ألف دولار في الدقيقة الواحدة، أو 4 ملايين و200 ألف دولار في الساعة.

وتنامت ثروة عائلة "والتون" من 39 مليار إلى 191 مليار، منذ أن تصدرت الترتيب كأغنى عائلة في العالم بالعام 2018.

ومن بين العائلات التي أضافت مبالغ طائلة إلى ثرواتها عائلة "مارس" والتي بلغت ثروتها 127 مليار دولار، وفق ما نشرته سكاي نيوز.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن أثرياء أمريكا باتوا يتحكمون بالثروات اليوم على هذا النحو الجيد لأول مرة منذ العام 1929.

جدير بالذكر أن أغنى 25 عائلة في العالم يتحكمون بثروات تصل قيمتها إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي، بزيادة تمثل 24 في المئة مقارنة بالعام الماضي.