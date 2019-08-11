منسوجات استرالية بضوء جديد

المصدر: Ⅶ دبي - نهى حوّا

أطلقت إحدى العلامات التجارية في أستراليا، على مجموعة مصابيح تسمية «نغاليا» وتعني «معاً»، احتفاءً بمرور 10 سنوات على تعاونها مع سكان أستراليا الأصليين في مشروع تجاري بهدف اجتماعي، يظهر منسوجات سكان أستراليا الأصليين بضوء جديد. وتعمل العلامة التجارية «كوسكيلا» من ستة مراكز فنية في أستراليا لتصميم سلسلة مظلات المصابيح المصنوعة من مواد نباتية وأصباغ طبيعية يجري جمعها من الأحراش، وكانت تستخدم لقرون من قبل نساء شعوب «يولنغو» في صناعة أشياء للاحتفالات والصيد وحمل البضائع.