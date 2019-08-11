الكمبيوتر يشخص السرطان

المصدر: دبي - سيد صالح

باتت أجهزة الكمبيوتر قادرة الآن على تشخيص تقرحات معينة ترتبط بمرض سرطان الثدي، وعلى نحو أفضل مما يفعل الأطباء، وفقاً لبحث جديد أجراه مجموعة من الباحثين بجامعة «كاليفورنيا» الأمريكية.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تضمن البحث تدريب جهاز كمبيوتر على منظومة للذكاء الاصطناعي تحتوي على 240 عينة تشريحية من أثداء سيدات يشتبه في إصابتهن بسرطان الثدي.

وطلب الباحثون من الكمبيوتر تشخيص العينات، كما طلبوا الشيء نفسه من 87 طبيباً متخصصاً في علاج الأورام السرطانية. واستطاع الكمبيوتر تشخيص الحالات المصابة بسرطان الثدي على نحو مماثل لأطباء الأورام، بل إنه كان أفضل أداءً منهم في بعض الحالات.