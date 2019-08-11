1.6 مليون دولار لنقل منزل

المصدر: دبي - البيان

اضطر زوجان أمريكيان إلى دفع مبلغ 1,6 مليون دولار «حوالي 5 ملايين درهم»، لنقل بيتهما إلى موقع جديد يبعد «حوالي 25 متراً» بعيداً عن موقعه الحالي، كي يطمئنا إلى الابتعاد عن خطر ظاهرة تآكل الشواطئ.

وكان الزوجان يعيشان في منزل على ساحل المحيط الأطلنطي، في جزيرة «نانتوكيت». وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن الزوجين اشتريا البيت مقابل 8,4 ملايين دولار في عام 2012، إلا أنهما أمضيا 7 سنوات و4 أشهر في التخطيط لكيفية نقله. وتضمن المبلغ كلفة تفكيك وتنظيف الموقع القديم من الخرسانة المسلحة المتهدمة نتيجة النقل، وتحميل المنزل على 16 زلاقة إلى موقعه الجديد.