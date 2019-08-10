المصدر: تصوير: أحمد عبيد

دائماً ما يأتي العيد ناثراً فرحته على وجوه الكبار والصغار، غير أن للعيد خصوصية عند الأطفال تتجسد في الملابس الجديدة، وبالطبع جمع العيدية من الأهل والأقارب، والصورة لطفل يقف في متحف أم القيوين مذكراً الكبار بالعيدية وهو يحمل مجسماً من القصدير للدرهم.

دائماً ما يأتي #العيد ناثراً فرحته على وجوه الكبار والصغار، غير أن للعيد خصوصية عند #الأطفال تتجسد في الملابس الجديدة وبالطبع جمع #العيدية من الأهل والأقارب



تصوير: أحمد عبيد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/gwIxv2HBD7 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٠ أغسطس ٢٠١٩