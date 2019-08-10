انتحار ملياردير أمريكي في سجنه

المصدر: وكالات

قام الملياردير الأمريكي، جيفري إبشتاين، المتهم بالاستغلال الجنسي للقُصَّر، بالانتحار في السجن الليلة الماضية.

ووفقا لقناة "АВС" فقد انتحر الملياردير الأمريكي ليلاً في زنزانته في سجن مانهاتن السفلي في سجن فيدرالي، حيث احتُجز أثناء انتظار المحاكمة بتهمة الاتجار الجنسي.

ويشار إلى أن جيفري إبشتاين متهم بإغواء وإشراك عشرات الفتيات القاصرات في الدعارة. وفقا للمدعين العامين، بين عامي 2002 و2005، كان لإبشتاين علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات في منزله في نيويورك وفلوريدا.

هذا ووجهت له تهمة الاتجار في القصر بغرض الاستغلال الجنسي، حيث تصل عقوبتها السجن لمدة 40 سنة، والتآمر للمشاركة في الاتجار إلى 5 سنوات.

وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" ربطت ابشتاين علاقات وثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

وأدت هذه الادعاءات إلى استقالة وزير العمل الأمريكي أليكس أكوستا. وفي عام 2008، حكم أكوستا بصفته المدعي العام بالسجن لمدة 13 شهرا فقط، على الرغم من أن الملياردير كان يواجه عقوبة السجن مدى الحياة. وتم إعادة فتح القضية ضد الملياردير في يوليو 2019.