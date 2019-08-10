جهاز يحوّل مخلفات زيوت الطهي إلى صابون

المصدر: دبي - نهى حوّا

صمّمت إحدى خريجات الجامعات البريطانية، جهازًا يحوّل الزيوت والدهون من مخلفات الطهي إلى صابون، كوسيلة للحد من تلوّث أنظمة مياه الصرف المنزلية، ومعالجة مشكلة تلوّث المياه.

وذكر موقع «ديزين» أن الشابة الآيسلندية، دانييل كوفي سابو، خريجة جامعة «نورثامبريا» ببريطانيا، طوّرت المنتج لتشجيع أصحاب المنازل جمع نفايات الدهون والزيوت والشحوم بعد الطهي، وإعادة تدويرها إلى صابون طبيعي، في بديل للطرق المعتمدة للتخلص من مخلفات الطهي في المنازل.

المشروع البحثي يقدّم حلاً لقضية شائعة في عدم معرفة ما يجب فعله بالمنتجات الثانوية للطهي، واستخدمت الباحثة تقنية الاهتزازات بالموجات فوق الصوتية على المواد، ثم قامت بترشيحها بورق ترشيح غير سام قابل للتحلّل مصنوع من الكربوهيدرات كالسليلوز والنشا، ومزجت المحلول مع غسول هيدروكسيد معدني وماء، ثم أضافت أنواعاً من الأعشاب والزيوت الأساسية وغيرها قبل وضعها في قوالب لتتصلب وتشكل صابوناً.