الاحتباس الحراري يُنذر بزوال المأكولات البحرية

المصدر: دبي-البيان

ذكرت دراسة حديثة أن المأكولات البحرية مهددة بالزوال، إذ إن أطباق المأكولات البحرية المحضّرة من الأسماك بما في ذلك أسماك القد والتونة، (كأطباقنا المحلية المحضرة من الكنعد)، وأيضاً طبق السمك والبطاطا المحبب للعالم الغربي، جميعها أطباق يمكن أن تختفي من قائمة أطعمتنا بسبب الاحتباس الحراري.

وذكرت صحيفة «مترو» البريطانية نقلاً عن الباحثين أن زيادة درجات حرارة المحيطات تؤدي لارتفاع مستويات الزئبق الضار في الأسماك، وعلى الرغم من أن لوائح انبعاثات الزئبق قد خفضت بالفعل الكمية الموجودة في الأسماك، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ارتفاعها مجدداً.