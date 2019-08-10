علامات تراكم السموم في الجسم

المصدر: دبي - البيان

يعد تراكم السموم في الجسم من الأمور التي تؤثر في صحة الإنسان سلباً، إذ إنها تتسبب بالتهابات في الجلد والعين والمعدة، هذا إلى جانب مجموعة من الأمراض الخطيرة.

ونتيجة لتراكم السموم في الجسم تظهر عدة أعراض منها الإمساك، ورائحة الفم، وآلام العضلات، والتشنجات، وزيادة الوزن، وإضافة لما سبق وكما ذكر موقع «سكاي نيوز»، فإن استمرار الشعور بالتعب يأتي من ضمن هذه الأعراض، كذلك مشكلات الجلد باعتباره جهازاً لإزالة السموم الثانوية في الجسم، فعندما تكون هناك كمية من السموم في الأمعاء، أو الكبد غير قادرة على تنقية الدم الغني بالسم الذي يشق طريقه من الجهاز الهضمي، فإن الجلد يحاول السيطرة على السموم بواسطة الطفح الجلدي أو التعرق المفرط.

وتحدث مشكلات الجلد أيضاً نتيجة السموم التي تسببها بعض منتجات العناية بالبشرة والماكياج، فعندما يمتصها الجلد، فإنها تعمل على سد مسام الجلد وتسبب حب الشباب، والالتهاب، والأكزيما، والتجاعيد، وتغير اللون والهالات السوداء.