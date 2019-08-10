حصبة الكلاب تهدد النمور

المصدر: دبي - البيان

لم يمضِ وقت على الخبر السار الذي أعلنه رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي بأن أعداد النمور في البيد لبقاء فصيلة النمورلاد في تزايد، حتى ظهر تهديد جد، وهو خطر إصابتها بالفيروس الذي أصاب عدداً من الكلاب بمتنزه «رانثامبور» الوطني في راجستان، الأمر الذي أثار حفيظة علماء أحياء الحياة البرية.

ويعتبر مرض «حصبة الكلاب» معدياً وخطيراً، ويسببه فيروس يهاجم كلاً من الجهاز التنفسي والهضمي والعصبي، وتشير دراسة حديثة إلى أن 86٪ من الكلاب التي تمت معاينتها حول متنزه «رانثامبور» الوطني تحمل أجساماً مضادة للفيروس المُسبّب للمرض في مجرى الدم، ما يعني أن الكلاب إما مصابة، أو قد أصيبت بالمرض سابقاً وتغلبت عليه.