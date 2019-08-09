مواطن إماراتي يهدي السعودية 3 ملايين بذرة لشجرة الغاف

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق المواطن الإماراتي سالم القايدي مبادرة تمثلت في زراعة ‏3 ملايين شجرة ‎غاف في المملكة العربية السعودية عن طريق إهداء بذور الأشجار لأحد أصدقائه في المملكة.

والقايدي شغوف منذ نعومة أظفاره بزراعة مختلف الأشجار، يعشق الخضرة والطبيعة إلى حد الهواية التي كبرت معه إلى أن قادته لامتلاك مزارع متعددة تُعنى بزراعة مختلف الأشجار.

وقال القايدي لـ "البيان الإلكتروني" إنه مهتم بشجرة الغاف لأنها ترمز للقوة وتحدي الظروف الصعبة، مؤكداً أنه لم يقصد أن تنتشر مبادرة إهداء 3 ملايين بذرة لصديق سعودي، وأنه فوجئ بالانتشار الواسع الذي حققته على مواقع التواصل.

وأكد أنه دائماً ما يهدي أصدقاءه ومعارفه صنوفاً متعددة من الأشجار وخاصة الغاف، وأنه سبق وزرع أشجارها خلال سفراته إلى مصر والسودان.

وأشار سالم إلى أن أهمية الغاف تجلت في اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لها لتكون رمزاً لعام التسامح، وسبق ذلك اختيارها رمزاً لاتحاد دولة الإمارات نظراً لصلابتها وقوتها وتحديها للظروف الصعبة.