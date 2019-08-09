تتويج «ملك الشوارب» في صربيا

المصدر: دبي - البيان

في مهرجان في ريف صربيا، أخيراً، تم تتويج عالم البناء المتقاعد زوران لازارفيتش بلقب «ملك الشوارب» في البلاد، بشاربه الذي يصل إلى 140 سنتيمتراً.

زوران البالغ من العمر 70 عاماً كان يربي شاربه منذ عام 2011، وقرر بعد تقاعده تركه ينمو حتى يتمكن على الأقل من لفه حول إحدى أذنيه. يقول الآن على «راديو فري يوروب» إن بإمكانه لف شاربه أربع مرات حول أذنيه.

ويذكر أنه عند انتقاله إلى تلك البلاد، تم إخراجه من القطار عند الحدود دون معرفة السبب، وبعد مغادرة القطار قال له رجل ألماني إن السبب يعود لغياب الشارب في صورة جوازه، فاضطر إلى قص شاربه ووضعه في جيبه.