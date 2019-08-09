5 جنيهات معدنية تحتفي بإغلاق برج لندن

المصدر: دبي - نهى حوّا

أصدرت بريطانيا عملة معدنية فئة 5 جنيهات إسترلينية، احتفاء بـ«حفل المفاتيح»، الذي يقام يومياً منذ 679 عاماً كجزء من تقليد «إغلاق» برج لندن، موطن مجوهرات التاج البريطاني، ضمن أشياء ثمينة أخرى. وأفاد موقع صحيفة «ذا ميرور»، نقلاً عن منظمة طباعة النقود البريطانية «رويال منت»، التي أصدرت النقد، أن تصميم العملة المعدنية يعرض مفاتيح الملكة وفانوساً في سبيل تجسيد العناصر الرمزية والعملية لهذا الحفل، بالإضافة إلى شارة البرج الخاصة التي تمثل العلاقة بين «برج لندن» و«رويال منت».

1340

يذكر أن هذا الطقس يجري منذ عام 1340 خلال حكم الملك إدوارد الثالث، ويقام كل ليلة عند الساعة 9:53 مساءً، عندما يغادر رئيس حراس قلعة «لندن» الشهيرة، مرتدياً قلنسوته ومعطفه الأحمر، إلى «برج بايوارد»، حاملاً فانوساً ومفاتيح الملكة، ثم يسير إلى ممر في البرج، حيث يكون في انتظاره مرافق من الحامية العسكرية، يتوجهان معاً إلى البوابات الخارجية للبرج، حيث يضمن الرئيس، وحارس البرج، إقفال الأبواب الداخلية والخارجية بإحكام.

وعندما تضرب الساعة 10:00، يأخذ الرئيس خطوتين إلى الأمام، ويرفع قلنسوته في الهواء صائحاً: «الله يحفظ الملكة اليزابيث». فيرد الحارس «آمين»، فيما يجري العزف على البوق، وبعد إعادة المفاتيح لمنزل الملكة يتم إرسال الحارس إلى منزله.

العملة المعدنية «حفل المفاتيح» هي الأخيرة في مجموعة برج لندن لـ«رويال منت»، التي تضم 3 عملات معدنية أخرى: واحدة تصوّر مجوهرات التاج، وأخرى حارس قلعة «لندن» الشهيرة، وعملة معدنية ثالثة تصور غراباً أسود.