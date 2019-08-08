سيجارة إلكترونية تدمر رئة مراهق

المصدر: دبي - نهى حوّا

تعرض طالب أمريكي عمره 18 عاماً لانهيار حاد في الرئة، بسبب تدخينه نوعاً من السجائر الإلكترونية، يقول إنها كادت أن تتسبب بقتله. وقد خضع الشاب لعملية جراحية عاجلة لإصلاح التلف الرئوي في الرئة اليسرى، الذي تسبب بانهيارها كلياً.

ووفقاً لموقع صحيفة «مترو»، بدأ الشاب تشانس أميراتا، الذي يقيم في فلوريدا، بتدخين هذا النوع من السجائر الإلكترونية منذ نحو 18 شهراً معتقداً أنها بديلاً آمناً عن السجائر، وكان يدخن سيجارة واحدة كل يومين ما يعادل 10 سجائر من النيكوتين في اليوم، لكنه منذ فترة قصيرة بدأ يعاني من أوجاع في الجانب الأيسر من الصدر، وتوجه إلى المستشفى ظاناً منه أن الأوجاع نتيجة عضلة مشدودة، لكن الأطباء أخبروه بوجود تجويف في رئته اليسرى، وأن الرئة انهارت كلياً، ونقلوه على وجه السرعة إلى غرفة العمليات حيث ادخلوا أنبوباً في الرئة لإبقائها منتفخة، فيما عملوا على إصلاح الضرر.

الجراحون أصلحوا التجويف في الرئة، لكن النقاط السوداء قد تستغرق سنوات قبل أن تختفي، وهو ممنوع من دخول سباقات الركض أو الغوص بعد الآن.