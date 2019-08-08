تقنية المغناطيس لنمو عظام الفخذ

المصدر: دبي - البيان

استخدمت تقنية جديدة تعتمد على المغناطيس لعلاج امرأة بريطانية أصيبت في حادث تصادم مباشر، وانتهى الأمر بوقوعها في غيبوبة لمدة 4 أيام.

وأجريت لها 5 عمليات جراحية، واضطرت لاستخدام كرسي متحرك بعد تحطم الجزء السفلي من عظم الفخذ الأيسر. في البداية أخبرها الجرّاح بأن أفضل ما يمكنهم القيام به هو إزالة العظم وتثبيت دبوس مؤقت أسفل الفخذ، للحفاظ على ثبات الساق.

والتقنية الجديدة التي بدأ الأطباء باستخدامها تعتمد على تثبيت مسمار جديد من شأنه أن يساعد على إعادة نمو العظم المفقود باستخدام المغناطيس من خلال إطالة الظفر، والذي يؤدي تدريجياً إلى سحب العظم عن بعضه تمهيداً لنمو عظام جديدة ببطء لسد الفجوة، والطبيب الذي استخدم هذه التقنية يُدعى إينيس جيريل، وهو استشاري في مجال جراحة العظام بمستشفيات جامعة برايتون وسوسكس.