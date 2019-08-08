الببغاء «هرقل» عمره 19 مليون عام

المصدر: دبي - البيان

اكتشـــف علماء الحفريات في نيوزيلندا أخيراً، دليلاً علــى وجود ببغاء عملاق كان يجول البلاد قبل 19 مليون عام، ويعتقدون أنه كان من الضخامة بحيث تغذى على الطيور الأخرى، مطلقين عليه تسمية «هرقل» للإشارة لقوته وحجمه.

ونقلت صحيفة «مترو» البريطانية عن العلماء قولهم إن الببغاء يرتفع متراً عن الأرض، ويزن 7 كيلوغرامات، وقد يكون الأكبر في العالم، وله منقار ضخم قوي.

وقال بروفيسور الحفريات في جامعة «فلندرز»، ترفور وورثي: تعرف نيوزيلندا بطيورها العملاقة مثل «الموا»، والإوز العملاق، و«الأدزبيل»، إضافة إلى النسر العملاق الذي حكم سماءها في حقبة ماضية.